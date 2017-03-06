Деятельность ДОУ № 36 п.Титан, где был выявлен очага норовирусной инфекции среди детей, временно приостановлена

Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области продолжается эпидемиологическое расследование и проведение комплекса мероприятий по локализации группового очага норовирусной инфекции среди детей ДОУ № 36 п.Титан.

В ДОУ были выявлены нарушения требований санитарного законодательства к организации питания детей и соблюдению санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке. Моноэтиологичность очага (норовирусная инфекция), одномоментность возникновения и особенности клинического течения заболеваний, вовлечение в эпидемический процесс детей всех групп ДОУ, выявленные нарушения на пищеблоке указывают на возможную реализацию пищевого пути передачи.

Приняты меры о временной приостановке деятельности ДОУ, материалы направлены для рассмотрения в суд.

В целях локализации и ликвидации очага норовирусной инфекции в ДОУ № 36 продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится под особым контролем Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

В целях недопущения распространения норовирусной инфекции в детских коллективах Управление Роспотребнадзора по Мурманской области обращает внимание руководителей детских образовательных организаций на неукоснительное соблюдение требований санитарного законодательства в части организации питания детей.

Управление в очередной раз напоминает жителям Мурманской области о мерах профилактики норовирусной инфекции. Заражение норовирусами может произойти при употреблении продуктов, не подвергающихся термической обработке, а также контактно-бытовым путём – при попадании вируса в организм через немытые руки, посуду, предметы обихода.

Человек, инфицированный вирусом, заразен для окружающих во время острой фазы заболевания и в последующие 48 часов. Первые симптомы заболевания проявляются в течение первых двух суток после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью.

Иммунитет после перенесенного заболевания практически не вырабатывается, а носит, скорее, временный характер: после болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около 8 недель.

Для предупреждения заражения норовирусной инфекцией необходимо соблюдать общие правила поведения, предусмотренные для профилактики всех острых кишечных инфекций.