Деятельность управляющих организаций находится на постоянном контроле городских властей

Сегодня специалисты управления Ленинского округа побывали во дворе домов № 6 и № 8 по улице Осипенко.

Комиссия отметила, что управляющая компания, обслуживающая эти дома, ответственно относится к своим обязательствам: контейнерная площадка оборудована по всем правилам благоустройства, снег с тротуаров и лестниц счищен до асфальта, козырьки подъездов освобождены от наледи.

– В этих дворах мы побывали уже несколько раз с начала 2017 года, – рассказал заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского округа Мурманска Павел Саенко. – Традиционно здесь нас встречает чистота и порядок, к которым должны стремиться все коммунальщики города.

Для того чтобы оперативно справляться с непогодой, управляющая организация приобрела снегоуборочную технику, при необходимости дополнительные машины берут в наём.