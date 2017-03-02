Сегодня в Государственной Думе состоялось расширенное заседание Палаты городов – центров субъектов Российской Федерации Общероссийского конгресса муниципальных образований с участием депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, представителей заинтересованных министерств и ведомств. Мурманскую область представляли заместитель губернатора Анатолий Векшин и глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

Вели заседание президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований - первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев и председатель Палаты городов – центров субъектов, вице-президент Конгресса, президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, мэр города Хабаровска Александр Соколов.

Среди обсуждавшихся вопросов, в частности, совершенствование законодательства о стратегическом планировании, планы и стратегии развития больших городов, практика решения вопросов благоустройства.

Наружное освещение, ремонт дворовых территорий и магистралей, обустройство зеленых зон, парков, забота об экологии, реконструкция и текущий ремонт памятников архитектуры – как отмечалось в ряде выступлений, для решения этих вопросов недостаточно желания местных властей и активности жителей, нужны дополнительные финансовые вливания, в том числе и частные инвестиции.

Кроме того, действующее законодательство не позволяет местным властям привлекать предпринимателей к уборке прилегающих территорий и расположенных на них объектов благоустройства. Поэтому на совещании шла речь о необходимости принятия подзаконных актов на федеральном уровне для установления определенных границ для благоустройства муниципальных территорий, чтобы субъектам бизнеса было выгодно или необременительно участвовать в благоустройстве.

Как сообщил Анатолий Векшин, в ближайшее время ключевые темы повестки заседания Палаты станут предметом обсуждения с руководством муниципалитетов Мурманской области.

«Мы предполагаем обсудить модельный региональный закон «О взаимодействии органов государственной власти субъекта Российской Федерации и совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации», механизм реализации советами муниципальных образований субъектов РФ права законодательной инициативы на уровне региона, а также планы проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», – сказал заместитель губернатора.

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Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО) – крупнейшая в России ассоциация муниципалитетов, объединяющая советы муниципальных образований всех регионов страны и межрегиональные союзы (всего 91 участник). Основные задачи ОКМО: развитие местного самоуправления, мониторинг и анализ его состояния, выявление и распространение лучших муниципальных практик (благоустройство, экономика территорий, общественные инициативы), подготовка кадров и законодательства для нужд местного самоуправления.