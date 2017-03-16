«Дикая природа Литвы» - мурманчан ждёт прекрасная выставка работ фотографа Ренатаса Якайтиса

18 марта в 15.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки литовского фотографа Ренатаса Якайтиса «Дикая природа Литвы».

На выставке будут представлено 35 работ фотохудожника. Особый интерес представляют снимки животных.

Ренатас Якайтис уже более 15 лет фотографирует живую природу Литвы, но за пределами своей страны фотограф пока мало известен. По образованию он эколог, и его работа связана с охраной окружающей среды. Фотохудожник является орнитологом и сотрудником национального парка «Излучина Немана». Съёмке природы фотограф посвящает почти все свое свободное время, проводя много времени в лесу.

В открытии выставки примет участие Генеральный консул Литовской республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис. Творческим подаркам первым посетителям выставки станет выступление ансамбля «Литва» Литовского культурного общества г. Мурманска.