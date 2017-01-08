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Мурманская область. Арктика08.01.17 10:14

«Дикие» туристы вызывают особую озабоченность у спасателей Мурманской области

Праздничные январские дни для спасателей Мурманской области проходят в режиме повышенной готовности, так как в период праздников и длительных выходных возрастает количество пожаров, ДТП, а последствия погодных явлений приходится устранять максимально быстро, чтобы не омрачать людям отдых. Не меньшее внимание спасатели уделяют и любителям активного отдыха на природе.

В настоящее время в популярном центре горнолыжного спорта в Кировске на маршруте находятся две зарегистрированные туристические группы из Санкт-Петербурга. Для обеспечения безопасности спланированы силы и средства поисково-спасательного подразделения г.Кировск МАКАСЦ МЧС России – филиал ФКУ «СЗРПСО МЧС России».

Однако особую озабоченность у спасателей вызывают любители экстремального катания на необорудованных и лавиноопасных склонах и так называемые «дикие» туристы. Ведь, в горах Мурманской области лавиноопасно.

По данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит», с начала периода произошло 52 схода  лавин, из них 10 произведены принудительно. По состоянию на шестое января текущего года, установлена третья (значительная) степень лавинной опасности.

В настоящее время для регистрации и консультации туристских групп, совершающих лыжные походы в горных районах Мурманской области, организована работа трёх пунктов: в городах Мурманск и Кировск, а также спасательный пост «Куэльпорр», который находится в центре Хибинских гор и имеет круглосуточное дежурство и связь по рации с оперативным дежурным подразделения спасателей.

В Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре  МЧС России (филиал ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России») можно зарегистрироваться, обратившись по телефону (81531) 58-895.

 

 

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