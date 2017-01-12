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Мурманская область. Арктика12.01.17 15:38

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук встретился с лучшими учениками города

11 января лучшие ученики школ г. Полярные Зори, участники проекта «Школа Росатома», победители и призеры областных и всероссийских олимпиад были приглашены на встречу с директором Кольской АЭС Василием Васильевичем Омельчуком. За круглым столом в форме открытого диалога отличники получили возможность задать интересующие вопросы руководителям крупного градообразующего предприятия.

Современная молодежь идет в ногу со временем, строят планы на будущее, определяются с выбором профессии. Старшеклассников интересовали перспективы развития Кольской АЭС и города Полярные Зори, профессии, востребованные в атомной энергетике, программы для молодых специалистов.

Отвечая на вопросы, директор станции отметил, что между отличной учёбой в школе и эффективной производственной деятельностью существует прочная связь. Например, образовательный проект «Школа Росатома», который реализует Кольская АЭС при поддержке Госкорпорации «Росатом», предоставляет старшеклассникам возможность расширения знаний в технических дисциплинах, а победа в профильных олимпиадах и конкурсах дает преимущества при поступлении в крупнейшие опорные вузы страны.

«Мы ежегодно принимаем на работу молодых специалистов. Чтобы стать профессионалом на Кольской АЭС, мало окончить вуз. Нужно пройти долгий процесс практического обучения на производстве в течение как минимум пяти лет, - заявил директор станции. – И только после этого вам могут доверить управление серьезным оборудованием, таким как реактор или турбина».

Руководители рассказали ученикам о производственных достижениях и успехах трудового коллектива, месте предприятия в энергосистеме Мурманской области и Карелии, кадровой политике предприятия. Василий Омельчук особо подчеркнул роль Кольской АЭС в жизни города Полярные Зори и реализации социальных проектов.

Василий Омельчук напутствовал отличников пожеланием не останавливаться на достигнутых высотах в учёбе, продолжить образование в опорных высших учебных заведениях «Росатома» и после окончания вернуться работать на Кольскую АЭС или на другие предприятия атомной отрасли. В завершении встречи директор АЭС  вручил старшеклассникам памятные подарки, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

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