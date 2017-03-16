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Мурманская область. Арктика16.03.17 09:33

Директор МУП «Жилфонд» наказан за хищение средств, поступивших за невыполненные работы

Судебной коллегией по уголовным делам Мурманского областного суда оставлен без изменения приговор Печенгского районного суда Мурманской области в отношении Владимира Калягина. Указанным приговором Калягин признан виновным в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием служебного положения.

Калягин, являясь директором МУП «Жилфонд» в период с 1 декабря по 20 декабря 2013 года  дал указание сотрудникам МУП подготовить документы о выполнении работ в рамках договоров возмездного оказания услуг. Фактически работы, указанные в договорах, не выполнялись. Оплата работ по договорам в размере 135097 рублей была получена Калягиным и израсходована им по своему усмотрению.

Его действия судом квалифицированы по ч.3 ст.160 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 5 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функции в организациях независимо от организационно-правовой формы, сроком на 2 года и штрафа в размере 250 тысяч рублей.

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