Директор ООО «Севмонтаж» нарушил конституционные права работника

Прокуратурой Ленинского округа г.Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организации, обвиняемого в нарушении трудовых прав работника (ч.1 ст. 145.1 УК РФ).

Установлено, что Михаил С-ко, являясь директором ООО «Севмонтаж» и работодателем по отношению к сотрудникам этой компании, в нарушение установленных законом гарантий, действуя умышленно, из личной заинтересованности, обладая реальной возможностью выплат, не выплатил свыше двух месяцев работнику ООО «Севмонтаж» компенсацию за неиспользованный отпуск, а имеющиеся у общества денежные средства направил на решение финансово-хозяйственных проблем предприятия.

Действиями С-ко существенно нарушены конституционные права работника ООО «Севмонтаж» на своевременную и полную выплату иных установленных законом выплат.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу. Имущественный вред потерпевшему возмещен обвиняемым в ходе расследования.