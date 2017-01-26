КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Испытание зимой проходят коммунальные службыЗНАКИ: Даже в ненастье звёзды оказывают влияние на нашу судьбу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.01.17 06:00

Для депутатов не бывает малозначительных тем и второстепенных проблем - Сергей Дубовой

25 января в региональном парламенте состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Марины Ковтун с депутатами фракций «Единая Россия» и КПРФ областной думы. На ней обсуждались наиболее актуальные социально-экономические проблемы региона, законотворческие инициативы, планируемые к рассмотрению в текущем году.

Марина Ковтун отметила, что в первую очередь, в центре внимания власти должны находиться люди, и важно все, что представляет интерес для каждого конкретного жителя области.

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой подчеркнул: «Депутаты стоят на тех же позициях, что и губернатор: не бывает малозначительных тем и второстепенных проблем. И сегодня есть понимание того, что положительная социально-экономическая динамика в регионе возможна только при условии тандема законодательной и исполнительной власти».

В ходе встречи с фракцией «Единая Россия» первый заместитель председателя думы, глава фракции Владимир Мищенко подробно проинформировал о законотворческих инициативах в 2017 году. В их числе, законопроекты в сферах экономики, природопользования, бюджетного регулирования и социальной политики.

Депутаты фракции КПРФ заострили внимание главы региона, в частности, на вопросах развития Кольской опорной зоны.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
21.01.17: Дональд Трамп, президент США, после инаугурации вошёл в Белый дом. Какое значение для вас имеет событие мирового значения, если судить по реакции СМИ?Проголосовало: 352 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире09:30Новости. Информационная программа.10:00«Международные новости». Информационная программа10:30Новости. Информационная программа.11:00«КГБ в смокинге». Художественный сериал, 11 серия (16+)12:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ 2016 году цены промпроизводителей РФ выросли на 7,4%В 2016 году большинство россиян стали бедней почти на 6%-PRO ВалютуМинфин опять решил «поиграть» с валютой на внутреннем рынкеЕвро снизилось почти на 20 копеек, доллар – почти на 7 копеек-PRO ЭнергетикуПредставители муниципалитетов «слетелись» на свет в МончегорскСобственникам нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, пора оформить письменные договоры энергоснабжения с филиалом «КолАтомЭнергоСбыт»-PRO ЖКХКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Испытание зимой проходят коммунальные службыПлановые отключения в Мурманске на 26 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения