Для депутатов не бывает малозначительных тем и второстепенных проблем - Сергей Дубовой

25 января в региональном парламенте состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Марины Ковтун с депутатами фракций «Единая Россия» и КПРФ областной думы. На ней обсуждались наиболее актуальные социально-экономические проблемы региона, законотворческие инициативы, планируемые к рассмотрению в текущем году.

Марина Ковтун отметила, что в первую очередь, в центре внимания власти должны находиться люди, и важно все, что представляет интерес для каждого конкретного жителя области.

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой подчеркнул: «Депутаты стоят на тех же позициях, что и губернатор: не бывает малозначительных тем и второстепенных проблем. И сегодня есть понимание того, что положительная социально-экономическая динамика в регионе возможна только при условии тандема законодательной и исполнительной власти».

В ходе встречи с фракцией «Единая Россия» первый заместитель председателя думы, глава фракции Владимир Мищенко подробно проинформировал о законотворческих инициативах в 2017 году. В их числе, законопроекты в сферах экономики, природопользования, бюджетного регулирования и социальной политики.

Депутаты фракции КПРФ заострили внимание главы региона, в частности, на вопросах развития Кольской опорной зоны.