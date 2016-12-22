Для младших школьников пройдут познавательные театрализованные чтения «Снежные сказки»

23 декабря в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для младших школьников будут проведены познавательные театрализованные чтения по сказке Г.Х. Андерсена.

Ребята познакомятся с волшебной сказочной историей Снежной королевы, мальчика Кая и девочки Герды, отгадают снежные загадки, поиграют в зимние игры, а также почитают сказку и поучаствуют в сказочной викторине.

В театрализованных чтениях примут участие сказочные персонажи Музея театральной куклы при библиотеке.