Для мурманских школьников прошла экскурсия «История родного края»

Мурманский областной краеведческий музей посетили учащихся 11 класса гимназии № 5 г .Мурманска. Для школьников была проведена экскурсия «История родного края».

В рамках занятия школьникам рассказали об особенностях существования первобытных людей на Кольском полуострове. В экспозиции «Археология Кольского Севера» ребята увидели копии древних петроглифов и обсудили загадку таинственных лабиринтов. В залах «Хозяйство и быт саамов XVIII – нач. ХХ вв.» и «Мурман – северная окраина России. XVII-нач. XX вв. Основание города Романов-на-Мурмане» они узнали о жизни кольских саамов, коренного малочисленного народа Севера и поморах, русские поселенцах, занимавшихся рыбными и зверобойными промыслами на побережьях Белого и Баренцева морей.

Экскурсия завершилась демонстрацией подлинных наград города-героя Мурманска, временно предоставленные администрацией города.