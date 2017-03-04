Для мурманских школьников прошла экскурсия «История родного края»
Мурманский областной краеведческий музей посетили учащихся 11 класса гимназии №
В рамках занятия школьникам рассказали об особенностях существования первобытных людей на Кольском полуострове. В экспозиции «Археология Кольского Севера» ребята увидели копии древних петроглифов и обсудили загадку таинственных лабиринтов. В залах «Хозяйство и быт саамов XVIII – нач. ХХ вв.» и «Мурман – северная окраина России. XVII-нач. XX вв. Основание города Романов-на-Мурмане» они узнали о жизни кольских саамов, коренного малочисленного народа Севера и поморах, русские поселенцах, занимавшихся рыбными и зверобойными промыслами на побережьях Белого и Баренцева морей.
Экскурсия завершилась демонстрацией подлинных наград города-героя Мурманска, временно предоставленные администрацией города.