Для некоторых северян пятница, 13 января, стала чёрным днём

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести.

13 января около 13 часов 40 минут в районе 1272 км автодороги «Кола», Мончегорского района, водитель автомобиля «Лада Ларгус», мужчина, 1956 года рождения, допустил съезд на обочину с последующим наездом на стоящий автомобиль Вольво», под управлением мужчины, 1953 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Ларгус» госпитализирован в медицинское учреждение с множественными травмами.

13 января около 17 часов 15 минут в районе 1394 км автодороги «Кола», Мурманской области, мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем «Опель Астра», на нерегулируемом перекрестке при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю «Вольво» под управлением мужчины, 1986 года рождения. В результате происшествия водитель «Опель Астра» обслужен амбулаторно.

13 января около 19 часов 30 минут на 10 км автоподъезда к Мурманску мужчина, управляя автомобилем «Киа» не учёл дорожно-метеорологические условия, в результате чего допустил наезд на стоящий автомобиль «Хонда». В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Киа» обслужены амбулаторно.