Для некоторых жителей посёлка Африканда-2 готовят корректировку платы за отопление

Как сообщает МУП «Энергия», в 2016 году в н.п.Африканда начисление платы за отопление собственникам и нанимателям жилых помещений производилось в размере 1/12 по нормативам потребления в соответствии с приложением № 2 (климатические условия № 11) приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области № 9 от 22 января 2016г.

1 декабря 2015 года по адресам: ул. Ленина, 2б и ул. Мира 1 и 3; 1 апреля 2016 года по адресам: ул. Мира, 4 и ул. Ленина. 2а были введены в эксплуатацию узлы учёта тепловой энергии, поэтому по данным адресам будет произведена корректировка расчёта платы за отопление исходя из фактических показаний приборов учёта с начала периода действия по 31 декабря 2016 года.

В настоящее время все расчёты по корректировке направлены для согласования в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области.

Суммы корректировки по разным домам будут разными. Например, по адресам: ул. Ленина, 2б и ул. Мира, 3 корректировка будет выставлена в плюс (максимальная сумма составит 51,43 рубля за квадратный метр). По остальным адресам - в минус.

По заявлению собственника может быть предоставлена рассрочка платежей, успокаивает ресурсоснабжающая организация.