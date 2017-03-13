Для обеспечения растущего грузопотока по Северному морскому пути четырёх действующих ледоколов уже недостаточно – Вячеслав Рукша

Атомные ледоколы провели по Северному морскому пути в два с лишним раза больше судов в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщил ТАСС гендиректор «Атомфлота» Вячеслав Рукша. «Интенсивность работы атомных ледоколов в современных условиях конкурентного рынка услуг доведена до 36 ледоколомесяцев, то есть в среднем каждый из четырёх ледоколов используется около девяти месяцев в году», - отметил глава предприятия. По его словам, в 2016 году атомные ледоколы провели в акватории СМП 410 судов общей валовой вместимостью 5,2 млн тонн, а в 2015 году - 195 судов валовой вместимостью 2 млн тонн.

Глава «Атомфлота» отметил, что ледокольное обеспечение крупнейших национальных арктических углеводородных проектов стало сейчас главной задачей компании. «Атомный ледокольный флот - это конкурентное преимущество России для обеспечения геополитических интересов России в Арктике», - сказал Рукша.

Он добавил, что наиболее интенсивный грузопоток на сегодня - по направлению в порт Сабетта, только за декабрь 2016 года ледоколы провели 24 судна в этом направлении. В порту Сабетта идёт строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Контракт «Атомфлота» о сотрудничестве с компанией «Ямал СПГ», которая ведет разработку, подписан до 2040 года. Именно с проектом «Ямал СПГ» связана основная активность на акватории СМП.

До 2035 года действует соглашение по ледокольному обслуживанию «Нового порта» (ПАО «Газпром нефть»). Мощность проекта - 8,5 млн тонн сырой нефти в год, экспорт начат в 2015 году. Каждые три года обновляется контракт на экспорт продукции горно-металлургической компании «Норильский Никель» из порта Дудинка.

Рукша отметил, что среди походов ледоколов были и уникальные. В декабре-январе атомный ледокол «50 лет Победы» впервые в истории арктической навигации успешно завершил сверхпозднюю транзитную проводку каравана из трех судов из Чукотского моря в район мыса Каменный и Обскую губу. Ледоколы «Атомфлота» также ведут активную работу в Западном секторе Арктики, в Карском море.

В феврале-марте атомные ледоколы Атомфлота «Вайгач» и «50 лет Победы» поочередно вели крупнотоннажное судно «Nordic Bothnia» (флаг Панама) с первой крупной партией высококачественного антрацита с нового месторождения на полуострове Таймыр. Эти работы в интересах «Арктической горной компании» будут продолжены до июня.

Растущий грузопоток в Арктике, связанный в первую очередь с освоением месторождений, должны обеспечить новые атомные ледоколы, строящиеся по заказу «Атомфлота». «Для обеспечения растущего грузопотока по Северному морскому пути четырех действующих ледоколов уже недостаточно. В Санкт-Петербурге строится серия из трёх универсальных атомных ледоколов ЛК60 («Арктика», «Урал» и «Сибирь») мощностью 60 МВт каждый», - сказал глава компании.

Новые ледоколы обладают переменной осадкой от 11,5 до 8,5 метра, что позволит им выполнять задачи как линейных (типа «Арктика»), так и мелкосидящих (типа «Таймыр») атомных ледоколов. ЛК60 будут постепенно заменять действующие атомоходы, уже не первый десяток лет работающих в Арктике.

Кроме того, при поддержке Минпромторга России начинается разработка технического проекта ледокола будущего – «Лидер». Данный ледокол обеспечит гарантированное круглогодичное плавание по трассам Северного морского пути. «Таким образом, в ближайшей перспективе Россия, обладающая единственным в мире атомным ледокольным флотом, укрепит и усилит свои позиции в Арктике. Развитие грузоперевозок по Северному морскому пути, освоение арктического шельфа и транспортировка углеводородов, проводка судов ВМФ и арктические научные исследования, - все эти задачи эффективно решаются с помощью судов Росатомфлота», - сказал Рукша.

На сегодняшний день перевозки в Арктике обеспечивают четыре действующих атомохода: «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач».