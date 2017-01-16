Для охраны Севморпути Минобороны сформирует новые подразделения

Безопасность участков Северного морского пути будут обеспечивать два новых соединения береговой обороны, создаваемых российским военным ведомством, пишут «Известия». «Принципиальное решение о формировании новых береговых соединений уже принято. В настоящее время разрабатывается их организационно-штатная структура.

Соединения при необходимости смогут выполнять задачи противодесантной, противодиверсионной, противовоздушной обороны приарктических районов российской территории на западном и дальневосточном участках Северного морского пути. Также на межведомственном уровне по ряду вопросов новые соединения береговой обороны будут взаимодействовать с территориальными управлениями МВД, Росгвардии и пограничной службы», - сообщили изданию в Минобороны России.

Представитель военного ведомства отметил, что планы по созданию новых подразделений не являются наращиванием сил в Арктике. «Это часть важной работы по комплексному развитию Арктической зоны вдоль Северного морского пути, который сегодня включает более 70 крупных пунктов и портов на территории РФ. Протяженность Севморпути 5600 км. Поэтому проводится большая комплексная работа по обеспечению нормальных условий его эксплуатации, в том числе и по обеспечению безопасности его функционирования», - сказал он.

По информации министерства, новые воинские части будут не ниже уровня дивизии, при этом одно из новых соединений планируется развернуть на Кольском полуострове на базе береговых войск Северного флота.

В издании напомнили, что в настоящее время в РФ действует только одна часть береговой обороны - 126-я бригада, дислоцированная в Крыму. В августе прошлого года в Минобороны также анонсировали создание новой дивизии, которая займется обороной Чукотки.