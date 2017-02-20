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Мурманская область. Арктика20.02.17 16:30

Для школьников в больнице провели день открытых дверей

Сегодня для учеников химико-биологических классов и их родителей в Мурманской городской клинической больнице скорой медицинской помощи прошёл день открытых дверей.

Ребят познакомили с современными технологиями и оборудованием, обучающиеся вживую увидели, как проходит лечебно-диагностический процесс.

– Наша школа почти 30 лет проводит профильное обучение по медицинскому направлению, – отметила директор школы № 5 Ирина Ускова. – Практика сотрудничества с медицинскими учреждениями помогает школьнику определить, готов ли он учиться в медицинском вузе и правильно ли выбрал будущую профессию.

В рамках встречи руководители школ города, родители и ученики получили информацию о целевом приеме на обучение в медицинские вузы. Так, в 2017 году планируется заключение договоров по следующим программам: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация».

Поступление на эти специальности по целевому направлению дает возможность не только получать дополнительную стипендию, но и гарантирует трудоустройство после окончания вуза.

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