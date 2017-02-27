Мурманская область. Арктика27.02.17 08:51
Для юных мурманчан состоится литературно - познавательное занятие «Экология в красном цвете»
1 марта в 11.50 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится литературно - познавательное занятие «Экология в красном цвете» для учащихся второго класса средней общеобразовательной школы № 53 Мурманска.
Ребята поиграют в игру «Мой любимый цвет», познакомятся с одним из цветов радуги и расскажут о том, какое настроение у них вызывает красный цвет. Из стихотворения Леонида Яхнина «Солнце» дети узнают, какие бывают оттенки красного цвета, а затем вспомнят все, что бывает красным, какие красные герои мультфильмов и сказок существуют, а также в названиях каких сказок и рассказов есть этот цвет.
Комментарии
Loading...
-Аналитика37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существованияЛичные интересы – причина 41% корпоративных конфликтов74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудников
-ПолитбарометрПодробнееЕдинороссы выдвигают кандидатов - принято решение о проведении предварительного голосования в Мурманске 23 апреля
-Нам интересно Ваше мнение25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовал: 231 человек
-Скоро в эфире17:00«Хорошие новости». Информационная программа17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПродажи пищевых продуктов в розничной сети в январе продолжили падение, но меньшими темпами37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существования-PRO ВалютуЕвро укрепился на 80 копеек, доллар – на 46 копеекРубль укрепляется, поддержанный дорожающей нефтью-PRO ЭнергетикуКолэнер направит 43 млн рублей на строительство ЛЭП 150 кВ, которые обеспечат электроснабжение объектов МТУМРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объёмом 2,25 млрд рублей-PRO ЖКХДля некоторых жителей посёлка Африканда-2 готовят корректировку платы за отоплениеПлановые отключения в Мурманске на 27февраля-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим ТопилинВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жилья