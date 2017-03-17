Дмитрий Рогозин сказал только о подготовке к ремонту крейсера «Адмирал Кузнецов», а из ВМФ уже слили информацию, во сколько он обойдётся

Не успел Дмитрий Рогозин, вице-премьер, вчера сообщить о том, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет направлен на ремонт по окончанию процесса обнаружения дефектов, как журналисты уже узнали во что он обойдётся. Как сообщает газета «Известия», ремонт и модернизация «Кузнецова» может обойтись в 65 миллиардов рублей.

Издание, ссылаясь на источники в Военно-морском флоте и кораблестроительной отрасли, утверждает, что в настоящее время идёт согласование объёма работ и их стоимости. В ходе ремонта на судне будут установлены современное радиоэлектронное оборудование и вооружение, восстановлена главная энергетическая установка.

Целью ремонта и модернизации называется продление срока службы крейсера минимум на 20 лет.

Какая-то непонятная информационная возня вокруг сроков и стоимости ремонта единственного авианосца России, которая тянется уже более года, вызывает подозрение, что кто-то хочет погреть на этом руки. А для этого есть основания, так как мы уже неоднократно сообщали о злоупотреблениях на СРЗ во время ремонтов военных кораблей. Удивляют и постоянные ссылки на какие-то безымянные источники в ВМФ России, которые регулярно сливают информацию, являющуюся секретной.