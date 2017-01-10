До 31 января в Первомайском округе Мурманска будут проводиться взрывные работы

ООО «Севервзрывпром» уведомляет, что в Первомайском округе, в районе улицы Шевченко, в связи со строительством объектов Нахимовского военно-морского училища ежедневно до 31 января (включительно) планируются взрывные работы. Работы будут производиться с 11 до 20 часов.

Зона взрывов не выходит за пределы стройки.

Территория объекта огорожена, установлен пропускной режим. Производимые работы не представляют опасности для населения.