Добыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыль

Минэкономразвития России выпустило документ «Сообщение о средних за истекший налоговый период ценах на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом морском месторождении углеводородного сырья на период с 1 по 31 января 2017 г .».

Министерством представлен расчёт средних за истекший налоговый период цен на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом морском месторождении, на период с 1 по 31 января 2017 года. Согласно расчётов ведомства, средняя цена на нефть добытую на шельфе Азовского и Чёрного морей составила 389,98 доллара за 1 тонну, на нефть добытую в Балтийском, Белом, Баренцевом, Печорском и Карском морях – 384,29 доллара, на нефть добытую в Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом, Японском, Охотском морях и море Лаптевых – 418,04 доллара за тонну.

Чтобы понять, а выгодно ли сегодня добывать нефть в Баренцевом море, приходится сделать несколько незамысловатых действий, которые Минэкономразвития по каким-то причинам не приводит. Коэффициент пересчёта баррелей в тонны зависит от плотности конкретного сорта нефти. Для тяжёлых сортов тонне может соответствовать 7 баррелей, для лёгких - 8 баррелей. Для российской экспортной смеси Urals обычно используется коэффициент 7,3. Это означает, что тонна «чёрного золота» соответствует 7,3 барреля. Получаем, что стоимость барреля российской марки экспортной нефтяной смеси Urals, добытой на Приразломном месторождении составляет 52,64 доллара.

Учитывая, что 20 февраля на 21.00 стоимость нефтяной смеси Urals на рынке составляла 53,99 доллара за баррель, то можно говорить о какой-то рентабельности добычи «чёрного золота» в Баренцевом море.