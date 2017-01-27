Добыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тонн

Добыча «Газпром нефти» нефти с платформы «Приразломной» - первого и на сегодняшний день единственного проекта на арктическом шельфе, где ведётся промышленная добыча углеводородов, в 2016 году составила 2 млн 154 тысячи тонн нефти сорта ARCO (Arctic Oil), что в 2,5 раза превышает годовой показатель 2015 года, сообщает пресс-служба компании.

Добыча нефти на Приразломном месторождении началась в декабре 2013 года. В апреле 2014 года была отгружена первая партия арктической нефти сорта ARCO. Транспортировку нефти с месторождения осуществляют два челночных танкера - «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров» (судовладелец «Совкомфлот»).

В настоящее время «Приразломное» является единственным проектом на российском арктическом шельфе, где ведется промышленная добыча нефти. Промышленная разработка месторождения начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. Недропользователем проекта является «Газпром нефть шельф» (дочерняя компания «Газпром нефти»).

Наша справка:

Приразломное нефтяное месторождение открыто в 1989 году и располагается в Печорском море в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти превышают 70 млн тонн. Для его разработки создана морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная». Она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым современным требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.