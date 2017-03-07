Мурманская область. Арктика07.03.17 07:20
Доход свыше 1 млн рублей в 2016 году имел 21 житель флотской столицы
Более 1700 жителей Североморска отчитались о доходах. По оперативным данным специалистов Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области, из общего количества обязанных отчитаться о доходах, которое насчитывает около 3,5 тысячи человек, в настоящее время декларации представили 1713 налогоплательщиков.
Совокупная сумма доходов, заявленная декларантами по итогам 2016 года, превысила 97 млн рублей. Доход свыше 1 млн рублей отразил 21 человек. Общая сумма налога, подлежащая уплате по данным отчётов граждан, составила 459 тысяч рублей. Сумма налога к возврату из бюджета – почти 53 млн рублей.
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