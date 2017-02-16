Долги по зарплате в России превысили 3 миллиарда рублей

Как сообщает Росстат, в январе 2017 года в России вновь выросли долги по зарплате: на 1 февраля они составили 3,232 млрд рублей, увеличившись по сравнению с показателем на 1 января 2017 года на 507 млн рублей, или на 18,6%.

Зарплатные долги на 1 января текущего года имелись перед 49 тысячью человек, которые встретили Новый год без уже заработанных ими денег. Наибольший размер задолженности в первом месяце года наблюдается в Приморском крае, Мурманской и Томской областях. Причём, около 59% долгов приходится на обрабатывающие производства, 18% - на сферу строительства, 7% - на сельское хозяйство, 6% - на транспорт и 5% - на добычу полезных ископаемых.

Как и в прошлом году, почти вся просроченная задолженность (3,215 млрд рублей, или 99,5%) ныне объясняется отсутствием у организаций собственных средств. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила лишь 17 млн рублей. Однако она увеличилась по сравнению с 1 января 2017 года на 12 млн рублей (или в 3,1 раза).

Росстат сообщает, что задолженность из федерального бюджета составила 3 млн рублей.