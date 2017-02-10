Доллар и евро начали торги снижением

Мировые цены на нефть сегодня демонстрируют небольшую положительную динамику на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и другими государствами в рамках соответствующего соглашения, свидетельствуют данные торгов.

В то же время ограничивает рост стоимости «чёрного золота» произошедшее несколько часов назад некоторое удорожание американской валюты, в которой торгуется нефть. Негативно на торги влияет и увеличение коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв), которые, по опубликованным в среду данным Минэнерго США, за завершившуюся 3 февраля неделю подскочили на 13,8 миллиона баррелей - до 508,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 2,5 миллиона баррелей - до 497,3 миллиона баррелей.

«Несмотря на укрепившийся доллар и сохраняющиеся опасения по поводу роста производственных запасов нефти в США, трейдеры вновь обратили внимание на сокращение добычи ОПЕК», - цитирует агентство «Рейтер» мнение аналитиков из банка «ANZ».

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,8725 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 15,10 копейки. К последней сделке 9 февраля доллар снизился на 7,75 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 26,80 копейки и составил 62,7573 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро снизился на 9,27 копейки.