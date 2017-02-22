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Мурманская область. Арктика22.02.17 10:40

Доллар и евро продолжают снижение

Мировые цены на нефть сегодня утром демонстрируют положительную динамику на оптимизме инвесторов относительно выполнения договоренностей о сокращении добычи участниками венских соглашений, свидетельствуют данные торгов.

Рост мировых нефтяных цен обусловлен оптимизмом трейдеров по поводу выполнения соглашения о сокращении добычи «чёрного золота» нефтедобывающими странами. Согласно докладу ОПЕК, в январе страны картеля уменьшили добычу нефти на 890 тысяч баррелей в день по сравнению с декабрем - до 32,139 миллиона баррелей. При этом страны, бравшие на себя обязательства по сокращению добычи в рамках венских соглашений, суммарно снизили ее на 1,146 миллиона баррелей из обещанных 1,254 миллиона.

Кроме того, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо 21 февраля заявил, что страны ОПЕК соблюдают условия соглашения на 90%, а государства, не входящие в организацию, также демонстрируют желание следовать условиям сделки. При этом он отметил, что уровень исполнения соглашения в ближайшие месяцы ожидается еще более высоким, и напомнил, что в среду в Вене соберется на заседание технический комитет по мониторингу исполнения соглашения.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль укрепляется, поддержанный дорожающей нефтью.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,3491 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 51 копейку. К последней сделке 21 февраля доллар подешевел на 5,34 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 82,21 копейки и составил 60,3869 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро просел на 19,31 копейки.

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