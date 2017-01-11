Доллар и евро продолжают теснить рубль

Мировые цены на нефть сегодня растут на новостях об уменьшении поставок нефти со стороны Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

Саудовская Аравия сообщила ряду азиатских покупателей о сокращении поставок нефти в феврале, пишет агентство «Рейтер».

Сдержали удорожание «чёрного золота» данные о росте запасов этого сырья в США. По данным «API», запасы нефти в стране увеличились на 1,5 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 6 января. Опрошенные агентством аналитики предполагали, что индикатор вырос всего на 1,2 миллиона баррелей.

«С учетом того, что запасы (нефти. - Ред.) находятся на самых высоких сезонных уровнях за три десятилетия, ещё одно увеличение может оказать давление на цены», - цитирует агентство неназванного аналитика «ANZ».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 60,1845 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 23,12 копейки. К последней сделке 10 января доллар подрос на 1,7 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, почти не изменился и составил 63,5423 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 2,23 копейки.