Доллар и евро продолжили рост

Стоимость нефти сегодня снижается, отыгрывая данные Американского института нефти (API) о значительном увеличении объёма запасов «чёрного золота» в США по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные торгов.

Согласно отчёту «API», опубликованному в ночь со вторника на среду, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 февраля, подскочили на 14,2 миллиона баррелей - до 503,6 миллиона. Аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 2,5 миллиона баррелей, пишет агентство «Рейтер». «API» привёл гигантские цифры запасов нефти... Это второй крупнейший по величине рост показателя в истории» - отметил брокер из «OANDA» Джеффри Халли, цитируемый агентством.

Участники торгов теперь ждут публикации официальных данных о запасах нефти в США от Министерства энергетики страны. По прогнозам экспертов, этот показатель за отчётную неделю увеличился на 2,529 миллиона баррелей - до 497,329 миллиона баррелей.

Доллар и евро сегодня продолжили рост на Московской бирже в начале торгов. Рубль снизился к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,4612 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 26,79 копейки. К последней сделке 7 февраля доллар вырос на 14,12 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 18,24 копейки и составил 63,4186 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро снизился на копейку.