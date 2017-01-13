Доллар и евро развернулись на повышение

Мировые цены на нефть сегодня слегка растут, инвесторы продолжают отыгрывать заявления министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи «чёрного золота», свидетельствуют данные торгов.

Новак 12 января заявил, что Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения с нефтедобывающими странами. Он также добавил, что в первые 10 дней января сокращение шло с опережением планов нефтяных компаний. По мнению министра, большинство стран, взявших на себя обязательства по сокращению добычи, выполняют их.

Сделанные 11 января комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха также поддержали цену «чёрного золота». Фалих заявил, что страна сократила добычу нефти до менее чем 10 миллионов баррелей в день - 22-месячного минимума. Он добавил, что в феврале королевство может урезать добычу ещё сильнее.

«Саудовская Аравия сделает всё возможное, чтобы обеспечить сохранение мировых цен на хорошем уровне», - приводит газета «The Wall Street Journal» мнение неназванного нефтетрейдера из Сингапура.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,4115 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 8,63 копейки. Однако к последней сделке 12 января доллар вырос на 7,90 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 15,37 копейки и составил 63,1222 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подорожал. Рос т составил 11,22 копейки.