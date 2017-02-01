Доллар и евро сегодня начали торги ростом

Мировые цены на нефть сегодня показывают отрицательную динамику на данных статистики Американского института нефти (API) о росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По данным «API», запасы нефти в США выросли на 5,8 миллиона баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 2,9 миллиона баррелей, дистиллятов - на 2,3 миллиона баррелей. Коммерческие запасы нефти США теперь находятся на отметке 488 миллионов баррелей.

Сдерживает удешевление «чёрного золота» сокращение добычи странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Согласно данным исследования, проведенного агентством Рейтер, добыча странами ОПЕК сократилась на 1 миллион баррелей в день в январе, до 32,27 миллиона баррелей в день. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак оценил совокупное сокращение добычи в рамках соглашения в январе в более 1,7 миллиона баррелей в сутки.

«Это хорошее начало для сокращения добычи с целью вернуть рынок в состояние равновесия», - цитирует агентство главного рыночного стратега «AxiTrader» Грега Маккенна. Он добавил, что остаются вопросы насчёт того, сможет ли ОПЕК достичь поставленных целей по добыче.

Доллар и евро сегодня начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,3056 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 22 копейки. К последней сделке 31 января доллар вырос на 12,56 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подскочил на 73 копейки и составил 65,0157 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 11 копеек.