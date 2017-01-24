Мировые цены на нефть сегодня растут на фоне сокращения добычи «чёрного золота» странами ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

В Вене 22 января на министерском уровне состоялось первое заседание комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и не входящих в картель. Министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания комитета заявил, что добыча нефти в рамках венского соглашения сокращена как минимум на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Позднее он оценил сокращение добычи нефти в рамках соглашения в январе в более 1,7 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того стоимость «чёрного золота» поддержало сделанное 23 января заявление министра нефти Ирака Джабара аль-Лаиби, что страна завершит запланированное сокращение добычи нефти на 210 тысяч баррелей в день к концу января. Он также добавил, что в настоящий момент Ирак уже уменьшил добычу на 180 тысяч баррелей в день.

Доллар и евро сегодня снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. Цены на нефть увеличиваются после снижения днём ранее, трейдеры продолжают оценивать прогнозы относительно глобального производства топлива.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,3134 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 19 копеек. К последней сделке 23 января доллар снизился на 20,41 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 20,43 копейки и составил 63,7381 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 17,69 копейки.