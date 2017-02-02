Мировые цены на нефть сегодня демонстрируют негативную динамику, отыгрывая данные от Министерства энергетики США об увеличении запасов «чёрного золота» в стране, свидетельствуют данные торгов.

Минэнерго США 1 февраля сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 января, выросли на 6,5 миллиона баррелей - до 494,8 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что показатель увеличился лишь на 3,3 миллиона баррелей - до 491,6 миллиона баррелей.

Дополнительное давление на динамику нефтяных цен в четверг оказывает фиксация инвесторами прибыли после ралли на рынке днём ранее. Стоимость «чёрного золота» по итогам торгов среды увеличилась примерно на 2% на фоне сообщений о сокращении странами ОПЕК и другими государствами добычи нефти в рамках соответствующего соглашения.

Доллар и евро сегодня снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая заметный рост нефтяных цен, произошедший накануне вечером.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,0143 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела почти на 30 копеек. К последней сделке 1 февраля доллар снизился на 12,56 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 32,25 копейки и составил 64,7097 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 5 копеек.