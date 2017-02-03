Доллар и евро сегодня торгуются вблизи значений вчерашнего закрытия

Мировые цены на нефть растут в последний день рабочей недели, в то время как инвесторы опасаются, что США могут ввести новые санкции против Ирана, свидетельствуют данные торгов. 2 февраля агентство «Рейтер» сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против Ирана. Они могут вступить в силу уже сегодня.

Предполагается ввести санкции против восьми организаций по обвинениям в поддержке терроризма и против, примерно, 17 в соответствии с более ранним указом президента США о распространении оружия массового уничтожения. Трейдеры думают о возможности введения новых санкций со стороны США против Ирана, сказал агентству главный рыночный аналитик «CMC Markets» Рик Спунер.

Нефтяные цены поддержали и сделанные 2 февраля заявления министра энергетики РФ Александра Новака. Он сказал, что не исключает, что сокращение нефтедобычи в России будет происходить ускоренными темпами. Министр также добавил, что за январь общий объём сокращений составил 117 тысяч баррелей в сутки.

Доллар и евро сегодня торгуются на Московской бирже вблизи значений вчерашнего закрытия.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,4484 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 53,78 копейки. Однако к последней сделке 2 февраля доллар подрос на 2,44 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 78,90 копейки и составил 63,9417 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро почти не изменился.