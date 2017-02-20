Доллар подрос на 46 копеек, евро – почти на 25 копеек

Центральный банк России с 21 февраля установил официальный курс доллара в размере 58,0967 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 46,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,6987 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 24,91 копейки.