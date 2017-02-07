Доллар подрос на 48 копеек, евро – почти на 8 копеек

Центральный банк России с 8 февраля установил официальный курс доллара в размере 59,1933 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 48,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,2362 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 7,96 копейки.