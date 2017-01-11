Мурманская область. Арктика11.01.17 13:08
Доллар подрос почти на 21 копейку, евро снижается почти на 3 копейки
Центральный банк России с 12 января установил официальный курс доллара в размере 60,1614 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 20,81 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 63,5184 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 2,61 копейки.
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