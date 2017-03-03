Доллар подскочил на 50 копеек, евро – почти на 47 копеек

Центральный банк России с 4 марта установил официальный курс доллара в размере 58,9099 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 50,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,9850 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 46,52 копейки.