Мурманская область. Арктика03.03.17 13:15
Доллар подскочил на 50 копеек, евро – почти на 47 копеек
Центральный банк России с 4 марта установил официальный курс доллара в размере 58,9099 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 50,32 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 61,9850 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 46,52 копейки.
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