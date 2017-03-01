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Мурманская область. Арктика01.03.17 10:32

Доллар продолжает теснить рубль

Мировые цены на нефть сегодня утром демонстрируют слабую положительную динамику в преддверии публикации данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов ждут публикации позднее в среду официальных данных о запасах нефти в США от министерства энергетики страны. По прогнозам экспертов, запасы за отчетную неделю увеличились на 2,850 миллиона баррелей, или на 0,54%, до 521,55 миллиона баррелей. При этом по итогам недели, завершившейся 17 февраля, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв), выросли на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 518,7 миллиона баррелей.

«Сегодня все внимание (трейдеров. - Ред.) приковано к данным по запасам нефти от Минэнерго, которые появятся вечером», - отметил брокер из «OANDA» Джеффри Халли, цитируемый агентством «Рейтер».

Рост мировых нефтяных цен по-прежнему поддержан оптимизмом инвесторов по поводу выполнения соглашения ОПЕК. На прошлой неделе организация заявила о том, что нефтедобывающие страны, входящие и не входящие в картель, в январе выполнили условия сделки по ограничению уровня добычи суммарно на 86% от плана.

По итогам первой минуты торгов курс доллара на Московской бирже составил 58,34 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 38 копеек. К последней сделке 28 февраля доллар подорожал на 5 копеек.

Евро по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 20 копеек и составил 61,59 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро снизился на 18 копеек.

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