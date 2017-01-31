Доллар разворачивается на повышение

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 60,0130 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела почти на 15 копеек. Однако к последней сделке 30 января доллар вырос на 8,30 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 30,35 копейки и составил 64,1297 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подорожал. Рост составил 6,47 копейки.