Мурманская область. Арктика30.01.17 12:50
Доллар сбросил почти 16 копеек, евро – набрал 9 копеек
Центральный банк России с 31 января установил официальный курс доллара в размере 60,1618 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 15,78 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 64,4333 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 9,04 копейки.
Комментарии
Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ПолитбарометрПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Нам интересно Ваше мнение21.01.17: Дональд Трамп, президент США, после инаугурации вошёл в Белый дом. Какое значение для вас имеет событие мирового значения, если судить по реакции СМИ?Проголосовало: 496 человек
-Скоро в эфире13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиТого, чего хотят пенсионеры, они не получатВ 2016 году цены промпроизводителей РФ выросли на 7,4%-PRO ВалютуДоллар сбросил почти 16 копеек, евро – набрал 9 копеекЕвро и доллар подорожали на фоне снижения цен на нефть-PRO ЭнергетикуКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконитьПредставители муниципалитетов «слетелись» на свет в Мончегорск-PRO ЖКХРасширен список оснований для досрочного пересмотра коммунальных тарифовПлановые отключения в Мурманске на 28 и 30 января-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию