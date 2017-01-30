Доллар сбросил почти 16 копеек, евро – набрал 9 копеек

Центральный банк России с 31 января установил официальный курс доллара в размере 60,1618 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 15,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 64,4333 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 9,04 копейки.