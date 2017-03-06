Доллар снизился на 57 копеек, евро – на 12 копеек

Центральный банк России с 7 марта установил официальный курс доллара в размере 58,3370 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 57,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,8606 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 12,44 копейки.