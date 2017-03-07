Доллар снизился на 7 копеек, евро – на 15 копеек

Центральный банк России с 8 марта установил официальный курс доллара в размере 58,2630 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 7,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,7063 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 15,43 копейки.