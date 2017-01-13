Мурманская область. Арктика13.01.17 13:00
Доллар снизился почти на 13 копеек, евро – 15 копеек
Центральный банк России с 14 января установил официальный курс доллара в размере 59,3700 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 12,78 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 63,1222 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 15,37 копейки.
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