Доллар снизился почти на 21 копейку, евро подрос почти на 6 копеек

Центральный банк России с 18 января установил официальный курс доллара в размере 59,4015 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 20,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,2864 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,56 копейки.