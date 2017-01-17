Мурманская область. Арктика17.01.17 12:32
Доллар снизился почти на 21 копейку, евро подрос почти на 6 копеек
Центральный банк России с 18 января установил официальный курс доллара в размере 59,4015 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 20,52 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 63,2864 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,56 копейки.
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