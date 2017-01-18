Доллар снизился почти на 22 копейки, евро - на 12 копеек

Центральный банк России с 19 января установил официальный курс доллара в размере 59,1830 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 21,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,2252 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 6,12 копейки.