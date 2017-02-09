Мурманская область. Арктика09.02.17 14:42
Доллар снизился почти на 49 копеек, евро – на 42 копейки
Центральный банк России с 10 февраля установил официальный курс доллара в размере 59,0235 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 48,94 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 63,0253 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 42,14 копейки.
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