Доллар снизился почти на 49 копеек, евро – на 42 копейки

Центральный банк России с 10 февраля установил официальный курс доллара в размере 59,0235 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 48,94 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,0253 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 42,14 копейки.