Доллар снизился почти на 8 копеек, евро – почти на 15 копеек

Центральный банк России с 1 февраля установил официальный курс доллара в размере 60,0851 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 7,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 64,2850 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 14,83 копейки.