Мурманская область. Арктика31.01.17 13:44
Доллар снизился почти на 8 копеек, евро – почти на 15 копеек
Центральный банк России с 1 февраля установил официальный курс доллара в размере 60,0851 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 7,67 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 64,2850 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 14,83 копейки.
Комментарии
Loading...
-АналитикаПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работыОбъём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%Хорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиян
-ПолитбарометрПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Нам интересно Ваше мнение21.01.17: Дональд Трамп, президент США, после инаугурации вошёл в Белый дом. Какое значение для вас имеет событие мирового значения, если судить по реакции СМИ?Проголосовало: 570 человек
-Скоро в эфире16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиРост просроченных кредитов по ипотеке на 39% отмечен экспертами Объединенного кредитного бюроТого, чего хотят пенсионеры, они не получат-PRO ВалютуДоллар снизился почти на 8 копеек, евро – почти на 15 копеекДоллар разворачивается на повышение-PRO ЭнергетикуКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконитьПредставители муниципалитетов «слетелись» на свет в Мончегорск-PRO ЖКХС 1 января 2017 года государственная информационная система (ГИС) ЖКХ - к услугам граждан, недовольных работой коммунальщиковПлановые отключения в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию