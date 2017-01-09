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Мурманская область. Арктика09.01.17 10:30

Доллар США и евро растут на фоне дешевеющей нефти

Нефть дешевеет сегодня на опубликованных данных от американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes» о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По данным «Baker Hughes», по итогам завершившейся 6 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 7 штук, или на 1,06%, до 665 единиц. В годовом выражении показатель увеличился на 1 штуку, или на 0,15%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 4 единицы, или на 0,76%, до 529 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы, или на 2,27%, и составило 135 штук.

Сдерживает удешевление «чёрного золота» договоренность стран, входящих и не входящих в ОПЕК о сокращении добычи нефти. ОПЕК на заседании в Вене 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Сокращение начинается с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

- Мы увидим эффективность плана по сокращению добычи не раньше середины февраля, и большая часть инвесторов занимают выжидательную позицию, - цитирует газета «The Wall Street Journal» аналитика брокерской фирмы «CLSA» Нельсона Ванга.

Доллар США и евро растут на Московской бирже в начале сегодняшних торгов. Рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне наметившегося снижения мировых цен на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 59,7084 рубля. Американская валюта подорожала на 8,84 копейки к последней сделке 6 января.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос относительно последней сделки предыдущей сессии на 9,88 копейки и составил 62,8688 рубля.

При этом доллар оказался на 94,85 копейки ниже уровня действующего официального курса, установленного Банком России ещё 30 декабря 2016 года, евро ниже - на 94,23 копейки.

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