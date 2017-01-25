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Мурманская область. Арктика25.01.17 10:23

Доллар США и евро снижаются

Мировые цены на нефть сегодня показывают отрицательную динамику на статистике Американского института нефти (API) о росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По данным «API», запасы нефти в США выросли на 2,93 миллиона баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 4,85 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,95 миллиона баррелей. Трейдеры также ожидают данных от Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв). По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, за неделю, завершившуюся 20 января, показатель вырос на 2,815 миллиона баррелей, или на 0,58%, до 488,315 миллиона баррелей.

«Рынок будет сфокусирован на данных Минэнерго США, которые будут опубликованы сегодня вечером, они вероятнее всего, станут главным событием, влияющим на рынок, в ближайшие 24 часа», - цитирует агентство главного рыночного стратега «CMC Markets» Майкла Маккарти.

Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в начале торгов. Рубль укрепился на фоне относительно стабильной нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 59,1516 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 6,52 копейки. К последней сделке 24 января доллар снизился почти на 10 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 22,42 копейки  и составил 63,3983 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 16,17 копейки.

 

 

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