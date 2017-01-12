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Мурманская область. Арктика12.01.17 10:45

Доллар США сегодня начал день со снижения

Мировые цены на нефть сегодня снижаются на опубликованных  11 января данных от Минэнерго США об увеличении запасов «чёрного золота» в стране, свидетельствуют данные торгов.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 января, выросли на 4,1 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 483,1 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что показатель увеличился всего на 1,162 миллиона баррелей, до 480,162 миллиона баррелей.

Кроме того, добыча нефти в стране за неделю выросла на 2%, или на 176 тысяч баррелей в сутки, до 8,946 миллиона баррелей в сутки. Это стало самым высоким уровнем с апреля прошлого года, отмечает газета «The Wall Street Journal». «С учётом роста цен, логично видеть вливание большего объёма инвестиций в операции по геологоразведке и добыче (нефти. - Ред.)», - цитирует газета аналитика «SCI International» Гао Цзяна.

Доллар США сегодня немного снизился, евро немного подрос в начале торгов на Московской бирже; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне стабильных мировых цен на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,6297 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 53,17 копейки. К последней сделке 11 января доллар потерял 11,78 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 13,89 копейки и составил 63,3795 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 24,45 копейки.

 

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