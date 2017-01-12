Мурманская область. Арктика12.01.17 12:22
Доллар теряет 66 копеек, евро – 24 копейки
Центральный банк России с 13 января установил официальный курс доллара в размере 59,4978 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 66,36 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 63,2759 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 24,25 копейки.
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